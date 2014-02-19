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Детская вежливость

19 февраля 2014
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Какой ребенок придется вам больше по душе?

Тот, который, придя на детскую площадку, со всеми поздоровался, дружелюбно поиграл с другими детьми, разрешил вашему сыну или дочке поиграть своей машинкой, покатал малыша на каруселях, помог девочке найти её котенка, а на прощание всем сказал "до свидания", или тот, кто, едва появившись на площадке, с громкими криками пробежался по ряду куличиков, отнял у карапуза ведро, обкидал вашего ребенка с головы до ног песком, а на прощание закинул ваш мяч в лужу?

Вы наверняка скажете, что первый ребенок - воспитан, вежлив, знает и соблюдает правила приличия.

Совершенно естественно, что отношение окружающих к такому ребенку всегда будет позитивным, ведь и детям, и взрослым - комфортно находиться с ним рядом.

Итак, вежливость – очень важная нравственная и поведенческая черта личности. Под истинной вежливостью понимают доброжелательное отношение человека к окружающим, умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположную точку зрения.

Вежливое и культурное поведение ребенка помогает ему устанавливать контакты с другими детьми и взрослыми, общаться с ними и дружить.

Но вежливость не появляется сама собой, поэтому с самого раннего возраста надо начинать прививать своему ребенку хорошие манеры. И очень важно, чтобы вежливость  ребенка была искренней, а не заученно-«попугайской».

Воспитывая малыша, нужно не только вырабатывать у него привычку говорить добрые, вежливые слова и следовать правилам этикета, но и формировать внутренний мир. Закладывать такие морально-нравственные качества, как: совесть, благородство, бескорыстность, порядочность, - из которых выпастают по-настоящему культурные манеры, любезность, предупредительность,

Вежливая семья

 

Семья для ребенка – это маленькая модель мира. Именно родителями воспитывается стремление быть хорошим. В первую очередь, конечно, на своём личном примере. Если родители воспитанны, доброжелательны к малышу, показывают ему свою любовь, уделяют много внимания, проявляют сочувствие, дают поддержку, относятся с уважением – то, скорее всего, ребенок переймет их стиль общения и перенесет его на других.

Если кроха постоянно слышит в свой адрес «с добрым утром», «как твоё настроение?», «пожалуйста", "спасибо!», «извини, я случайно», «приятного аппетита», то эти «волшебные» слова очень скоро появятся и в его речи и со временем прочно закрепятся в лексиконе ребенка, а вежливость станет неотъемлемой чертой его личности.


Вежливые слова и поступки 

 

Даже двухлетнему ребенку более-менее понятно, как и когда нужно здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, вежливо просить, но это вовсе не значит, что он вовсю будет пользоваться магической силой этих слов. До истинной, осознанной вежливости еще далеко. Чтобы ребенок испытывал потребность в том, чтобы вежливо говорить и поступать, нужно формировать представления о нравственных нормах поведения и помогать накапливать соответсвующий практический опыт.

Время от времени ребенок будет попадать в различные жизненные ситуации, в которых ему придется выбирать правильную линию поведения.

 Например, если мама попросит своего ребенка дать ей совочек – конечно, он даст ей его, но совсем не обязательно, что он поступит так же вежливо по отношению к соседу по песочнице.

Бывает и наоборот, при чужих людях ребенок старается вести себя хорошо: вежливо разговаривает, выполняет просьбы, убирает за собой игрушки, аккуратно ест вилкой, а наедине с мамой – грубит, не слушается, разбрасывает игрушки, ест руками.

И тут еще, безусловно, играют роль возрастные и психологические особенности малыша. В 2-3 года дети начинают искать пути взаимодействия, «очерчивать» рамки дозволенного. Так что не удивляйтесь, если ваш малыш вчера так хорошо говорящий «спасибо» и «пожалуйста», сегодня как будто «набрал в рот воды». Помогайте ребенку понять, в каких ситуациях он поступает вежливо, а в каких некрасиво, и вовремя хвалите и подчеркивайте проявления его культурного поведения.

С вашей помощью, на основе своих собственных опытов, к четырем годам малыш уже усвоит основные нормы поведения. Но чтобы увериться в своей позиции, ему будет необходим новый этап – «ябедничества». Малыш начнет сравнивать поведение и подмечать огрехи других детей: «Он толкается!», «Он не сказал «спасибо!»», «Он ломает чужую машинку!».

И тут задача взрослого подтвердить или опровергнуть правильность замечания ребенка. Благодаря чему ребенок еще больше укрепится в понимании – что хорошо, а что плохо.

Ближе к 6 годам подобные «доносы» за ненадобностью уходят: в сознании малыша уже укрепились нормы правильного, вежливого поведения. Теперь на первом  плане появляется желание произвести хорошее печатление, понравиться другим, показать себя с лучшей стороны. 

Уроки вежливости

 

Ребенок может стать вежливым, подражая взрослым или из каких-то внутренних неосознанных побуждений. Но, в таком случае, проявления его вежливости будут носить скорее интуитивный характер. Поступая тем или иным образом, ребенок чаще всего будет сомневаться, правильно ли он делает, что может сказаться на его самооценке.

Поэтому, очень важно знакомить детей с правилами этикета и научить соблюдать эти правила в повседневной жизни. Собираясь, например, в поликлинику, напомните ребенку, почему и как надо там себя вести.

Знакомить детей с правилами поведения можно в играх–инсценировках, сюжетно-ролевых играх, настольных играх, беседах по сюжетным картинкам с обсуждением проблемных ситуаций, этических беседах, при прочтении художественных произведений (например, шуточные стихи Г.Остера). 

«Приятного аппетита» или о культуре поведения за столом во время еды


 - Проследите, чтобы стол, за который садится кроха, выглядел эстетично: был накрыт нарядной скатертью, хорошо и правильно сервирован (салфетками, столовыми приборами, красивой посудой). 
 - Знакомьте ребенка с названиями отдельных блюд (борщ, плов, омлет и т.д.)
 - Приучайте малыша, что находящиеся за столом люди должны выглядеть опрятно: чистая одежда, лицо и руки.
 -Учите кроху правильно пользоваться столовыми приборами и салфетками.    
 - Напоминайте, что во время еды нельзя громко разговаривать и кричать, что пережевывать пищу нужно с закрытым ртом
 - В конце трапезы - обязательно благодарим за еду.

 «Обслужи себя сам» или культурно–гигиенические навыки


- Следите, чтобы ребенок вовремя умывался и мыл руки.
- Побуждайте ребенка получать удовольствие от красивой чистой одежды и аккуратной прически, приучайте пользоваться носовым платком.
 - После каждой игры помогайте малышу убрать игрушки на место.
 - Покажите, как аккуратно складывать и вешать одежду, ставить обувь.
- Приучайте ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться, поправлять свою одежду.

«Милая мамочка» или общение с взрослыми


- Побуждайте малыша выполнять ваши просьбы, отвечать на задаваемые вопросы.
 - Вместе принимайте участие в добрых делах (кормите зимой птиц, проявляйте внимание, делайте подарки бабушкам и дедушкам).
- Учите откликаться на состояние взрослого – заботиться, обнимать, жалеть, помогать  и т.д.
 - Подскажите, что можно пользоваться ласковыми (милый, мамочка, бабуля.) и вежливыми словами.

«Дружные ребятки» или общение с детьми


 - Побуждайте кроху проявлять доброжелательность к другим детям (делиться, угощать, жалеть и т.д.)
 - Поощряйте интерес к общению с другими детьми, учите называть знакомых детей по имени. 
 - Приучайте детей к совместным играм, на начальном этапе - в играх-хороводах, играх-имитациях.

 

В рамках данной статьи нет возможности обговорить, как нужно вести себя детям в определенных ситуациях, но безусловно, вы и сами знаете эти правила. Мы лишь предложим вам некоторые темы для общения с вашими детьми:


- Как вести себя на улице, на детской площадке, в магазине, транспорте, поликлинике, театре, музее, лесу.
- Как переходить дорогу.
- Как вести себя в детском саду.
- Как вести себя в гостях или принимая гостей. 
- Как дарить и принимать подарок.
- Как вести себя при случайной встрече со знакомыми.
- Как общаться с людьми, как разговаривать по телефону.

  Автор статьи Дарья Колдина

Комментарии 48

Отзывы 48

koldina
26.07.2010 11:03:32
Еще хочу дополнить статью стихотворением А.Барто ЛЮБОЧКА
Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.
--

Девочки на празднике
Соберутся в круг.
Как танцует Любочка!
Лучше всех подруг.

---
Кружится и юбочка
И ленточка в косе,
Все глядят на Любочку,
Радуются все.

---
Но если к этой Любочке
Вы придете в дом,
Там вы эту девочку
Узнаете с трудом.

---
Она кричит еще с порога,
Объявляет на ходу:
— У меня уроков много,
Я за хлебом не пойду!

---
Едет Любочка в трамвае —
Она билета не берет.
Всех локтями раздвигая,
Пробирается вперед.

---
Говорит она, толкаясь:
— Фу! Какая теснота!—
Говорит она старушке:
— Это детские места.
— Ну садись,— вздыхает та.

---
Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Вот какая Любочка
Во всей своей красе.

---
Случается, что девочки
Бывают очень грубыми,
Хотя необязательно
Они зовутся Любами.
Ссылка
koldina
26.07.2010 11:04:34
• С. Маршак УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ
• Медведя лет пяти-шести
Учили, как себя вести:
- В гостях, медведь,
Нельзя реветь,
Нельзя грубить и чваниться.
Знакомым надо кланяться,
Снимать пред ними шляпу,
Не наступать на лапу,
И не ловить зубами блох,
И не ходить на четырёх.
• Не надо чавкать и зевать,
А кто зевает всласть,
Тот должен лапой прикрывать
Разинутую пасть.
• Послушен будь, и вежлив, будь,
И уступай прохожим путь,
А старость уважай.
• И бабушку-медведицу
В туман и гололедицу
До дома провожай!
• Так Мишку лет пяти-шести
Учили, как себя вести...
Хоть с виду стал он вежливым,
Остался он медвежливым.
• Он кланялся соседям -
Лисицам и медведям,
Знакомым место уступал,
Снимал пред ними шляпу,
А незнакомым наступал
Всей пяткою на лапу.
• Совал, куда не надо, нос,
Топтал траву и мял овёс.
Наваливался брюхом
На публику в метро
И старикам, старухам
Грозил сломать ребро.
• Медведя лет пяти-шести
Учили, как себя вести.
• Но, видно, воспитатели
Напрасно время тратили!
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Naducha31
26.07.2010 12:51:09
Даша, замечательная статья. Приму к сведению...
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Umka391
26.07.2010 13:53:29
Спасибо за статью)))Согласна, что мы образец поведения для наших детей, сама ловлю себя на том, что в магазине или ещё где-нибудь разговариваю, точь в точь как моя мама)))
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Oks82
26.07.2010 14:32:40
Ой, вечерком обязательно всё прчту. как раз в обед, моё чудо бросило кусок курицы на стол со словами "Хе хочУ" если честно, было желание, с размаху дать по загривку. Так за столом у нас НИКТО себя не ведёт, вот откудо это?
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koldina
26.07.2010 15:01:55
Надя, Таня, Оксана, спасибо за ваши отзывы.
Оксана! Ребенок еще маленький для того, чтобы адекватно проявить своё жеплание или нежелание. Ей не захотелось есть курицу - и она сделала первое, что  пришло ей в голову - бросила ее на стол. А уж потом она возможно и подумала, что надо было сказать: "Мамочка, спасибо, я больше не хочу!". Если вы сделали ей замечание "Когда люди не хотят есть, он кладут еду в тарелку и говорят : "Спасибо, больше не хочется", а в следующий раз еще одно замечание и т.д., то на какой-то раз она поймет, как надо было делать.
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Oks82
26.07.2010 18:07:52
koldina,  Стараюсь, Даш, стараюсь :))))))) Но иной раз кажется, что как об стенку горох. Хотя может и правда, ещё маленькая....
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koldina
26.07.2010 18:22:28
Oks82, сейчас такой возраст у детей - только терпение и терпение, так что хорошо, что вы сдерживаете себя. Как говорится в пословице: "Терпение и труд всё перетрут"
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Vetronika
26.07.2010 15:26:02
Спасибо за статью, Даша! ))
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koldina
26.07.2010 16:22:15
Vetronika, пожалуйста
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masha_tim
26.07.2010 16:26:44
Даша, спасибо, очень интересно. Скажите, а с какого возраста ребенок во время еды уже способен усидеть за столом и от него этого надо требовать? У нас в последнее время часто получается так: садимся все вместе, съедаем по ложке и начинается кружение вокруг стола, дерганье маму за юбку и вообще всякое безобразие :) Иногда получается усадить за стол на подольше чтением стихотворения "Про девочку, которая плохо кушает", но книжки во время еды, наверное, нехорошо? Это, конечно, не всегда так, но когда получаются такие ситуации, что посоветуете?
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koldina
26.07.2010 18:56:00
masha_tim, спасибо.
да, считается, что книги и телевизор отвлекают ребенка от еды, а не привлекают к ней. ребенок может переесть, не почувствовав вовремя насыщения (но это больше относится к телевизору). ребенок может даже не понять, что он ест, и самое главное - плохо пережевывает пищу, что сказывается на его пищеварении.
что касается - не хочет есть за столом - то такая проблема существует у многих. потому что сидеть и класть в рот ложку за ложкой довольно скучное занятие, особенно для подвижных активных ребят.
так что ищите способы заинтересовать и уговорить сына:
1. расширьте репертуар «обеденных» стихов (типа как у вас - девочки юлечки, которая плохо кушала).
2. сказки про других детей и животных – малоежек и что из этого выходило (заяц не мог убежать от лисы, лошадка не могла катать детей и т.д.)
3. усадить за стол и игрушки, которые тоже будут «кушать» вместе с вашим сыном.
4. нарисуйте на листе бумаги все блюда (котлета, картошка, огурчик), которые надо скушать сыну и зачеркивайте их по мере съедания.
5. поменяйтесь тарелками – чужая еда может оказаться вкуснее.
6. ешьте наперегонки – кто быстрее съест тарелку с супом – получит …
7. возможно, ребенку понравится есть макароны ложкой с дырками, а бульон из супа высасывать через трубочку.

в рубрике «вопросы – ответы» https://shkola7gnomov.ru/adviser/16
есть вопрос про «дочка (2 г.) умеет есть ложкой сама, но категорически отказывается это делать» - можете там посмотреть кое-какие советы.
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Vetronika
26.07.2010 23:19:52
koldina, советы очень актуальны ) Будем пробовать рисовать )))))
Другое ничего не помогает ((
Суп выпивает сам, как из кружки. Бывают наверно периоды, когда просто не хочет кушать ((
Не знаю правильно или нет, но я не терплю бега во время еды. Сначала предупреждаю что если не будет сидеть и кушать - выйдет из-за стола до следующего приёма пищи. Иногда помогает. Иногда прекращаем и уходим из кухни, дверь закрываю и ничего не едим.
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masha_tim
27.07.2010 01:14:18
koldina, Vetronika, Дарья, спасибо большое за советы! Мне про рисунки тоже очень понравилось. Иногда тоже бывает желание выставить из-за стола, но у нас такое не пройдет, потому что мы еще не гв, т.е. если за столом не поест, то потом на мамке повиснет :) у нас вообще периодами, то съедаем все по две порции, то ничего... Наверное, растет так, рывками.
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koldina
27.07.2010 07:01:21
masha_tim, а что если сын вышел из-за стола (будем считать что он пока наелся), а попробовать пригласить его к столу через пол часа или час?
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masha_tim
27.07.2010 09:56:08
koldina, у нас так и получается, что я весь день пытаюсь его хоть немного накормить перед тем как он решит, что он голоден и потребует мамину грудь, а тут уже никакие объяснение не помогают, дайте ему ее и все! Тут неделю назад добились того, что поняли и приняли, наконец, такую фразу: "Сначала курочку, а потом сисю (на сладкое)", но как-то она не всегда проходит.
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koldina
27.07.2010 11:41:18
masha_tim, вы знаете, всё это возрастное и всё проходит. Мой старший сын уже даже не представляет, как можно есть иначе, как не за столом. А раньше тожэе всё бывало - и с тарелкой за ним по квартире гонялась, и за стол не могла усадить :)) А дочка, уже глядя на старших братьев - тоже сидит и ест вместе с ними за столом, да еще сама себя похваливает - вот какая я молодец - сижу, ем
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koldina
27.07.2010 07:00:00
Vetronika, ну раз выходит из-за стола, зная, что его больше не покормят, значит наелся. У нас - взрослых, тоже же бывают такие периоды, когда хочется съесть быка, а в другой раз и яблочком объешься. Так же и у детей.
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anutka
26.07.2010 23:37:20
Даша,спасибо за статью!
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koldina
27.07.2010 07:01:38
anutka, пожалуйста
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sypermama
27.07.2010 11:10:00
koldina, Даша, огромное спасибо.Статья прям в десятку.Интересно, информативно,без лишней воды.Я ваши подборки копирую, буду в садике для родителей вывешивать.И ни чего искать не надо.Как говорится "вы находка для шпиона".В хорошем смысле.
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koldina
27.07.2010 11:38:37
sypermama, ой, спасибо...ну расхвалили...
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Oks82
27.07.2010 12:48:54
sypermama, Согласна на все сто! :)
мне то же очень нравятся )
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koldina
27.07.2010 12:52:45
Oks82, это вы про мои статьи? Спасибо большое!
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Oks82
27.07.2010 12:59:11
koldina,
да, Дарья, про статьи. Вам совершенно не стоит скромничать, действительно всё очень информативно, ничего лишнего, а это уже талант, так далеко не каждый может, даже хорошо владея информацией ;)
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koldina
27.07.2010 16:00:27
Oks82, в таком случае еще раз огромное спасибо. Вот видите, нарвалась на дополнительный комплимент :)))
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anutka
27.07.2010 20:34:58
sypermama, отличная идея,уже воспользовалась,некоторые статьи распечатала,оформила и завтра отнесу в садик!
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nina
28.07.2010 07:45:34
anutka, ух ты, это мысль - надо тоже так сделать. А то для родителей нет никакой информации. А снизу дать подпись, что с сайта Школы Семи Гномов - чтобы народу к нам побольше для общения присоединилось.
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Oks82
28.07.2010 08:56:01
nina,  Хорошая идея :)
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nina
28.07.2010 10:03:02
Oks82, :)))
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mama_ksusha
03.11.2010 21:03:31
Спасибо,полезная информация!
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mama_ksusha
03.11.2010 21:22:59
В свою очередь хочу поделиться  стишком мною очень любимым. Медвежонок невежа(А.Барто)
Был сынок у маменьки-медвежонок маленький.
В маму был фигурою-в медведицу бурую.
Уляжется медведица под деревом в тени,
Сын рядом присоседится,и так лежат они.
Он упадет.-Ах,бедненький!-Его жалеет мать.
Умнее в заповеднике ребенка не сыскать!
Сыночек дисциплины совсем не признает!
Нашел он мед пчелиный-и грязной лапой в мед!
Мать твердит:-имей в виду-так нельзя хватать еду!
А он как начал чавкать,измазался в меду.
Мать за ним ухаживай,мучайся с сынком:
Мой его,приглаживай шерстку языком.
Родители беседуют-мешает он беседе.
Перебивать не следует взрослого медведя.
Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу-
Медведю пожилому не уступив дорогу.
Вчера пропал куда-то,мамаша сбилась с ног!
Взъерошенный,лохматый пришел домой сынок
И заявляет маме:А я валялся в яме!
Ужасно он воспитан,всю ночь ревет,не спит он!
Он мать изводит просто.Тут разве хватит сил?
Пошел сыночек в гости-хозяйку укусил,
А медвежат соседски столкнул с высокой ветки.
Медведица бурая три дня ходила хмурая,
Три дня горевала:Ах ,какая дура я-сынка избаловала!
Советоваться к мужу медведица пошла:
-Сынок -то наш все хуже,не ладятся дела!
Не знает он приличий-он дом разрушил птичий,
Дерется он в кустах,в общественных местах!
Заревел в ответ медведь:-Я при чем тут,женка?
Это мать должна уметь влиять на медвежонка!
Сынок - забота ваша,на то вы и мамаша.
Но вот дошло и до того,что на медведя самого,
На родного папу,мишка поднял лапу!
Отец,сердито воя,отшлепал сорванца.
(Задело за живое,как видно,и отца.)
А медведица скулит,сына трогать не велит:
-Бить детей не допустимо!У меня душа болит...
Нелады в семье медвежьей
А сынок растет невежей!
Я знаю понаслышке,
И люди говорят,
Что такие мишки
Есть среди ребят.
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Umka391
03.11.2010 21:54:36
mama_ksusha, ненавижу это стихотворение и считаю его ни в коем случае детям читать нельзя,.. Но это только моё мнение...
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mama_ksusha
03.11.2010 22:18:36
Umka391, верно,Татьяна,у каждого из нас есть свое мнение.
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anutka
03.11.2010 22:26:55
Umka391, почему?
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Umka391
03.11.2010 22:57:31
anutka, почитай от начала до конца, это ужасно, какие ценности мы закладываем нашим детям через этот текст....
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anutka
03.11.2010 23:02:48
Umka391, я знаю это стихотвторение,мне хотелось бы услшыть конкретную твую тз,а не общие слова
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Umka391
03.11.2010 23:08:02
Как ты считаешь это хорошие строчки?
Три дня горевала:Ах ,какая дура я-сынка избаловала!

Советоваться к мужу медведица пошла:

-Сынок -то наш все хуже,не ладятся дела!

Не знает он приличий-он дом разрушил птичий,

Дерется он в кустах,в общественных местах!

Заревел в ответ медведь:-Я при чем тут,женка?

Это мать должна уметь влиять на медвежонка!

Сынок - забота ваша,на то вы и мамаша.

Но вот дошло и до того,что на медведя самого,

На родного папу,мишка поднял лапу!

Отец,сердито воя,отшлепал сорванца.

(Задело за живое,как видно,и отца.)

Что мы этим закладываем в ребёнка?
Мне многие стихи Барто не нравятся, в них, простите какой-то садизм.
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anutka
03.11.2010 23:18:29
Umka391, воооо или создается впечталение,что не писатель,а каким-то мужланкой из под забора написано,сорри за сравнение
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Umka391
04.11.2010 08:45:17
anutka, многие пропускают это мимо ушей, но дети не умеют фильтровать такое, они всё откладывают в подсознании, у Барто много таких примеров((( До рождения Таси я не была знакома с её творчеством( Когда Таси был год нам подарили книгу Барто начинаю читать у ребёнка слёзы на глазах, думаю что такое? "Уронили мишку напол, Оторвали мишке лапу" слёзы на взрыд.Почти в каждом её стихотворении насилие, нет конечно есть хорошие стихи! Но барто научила меня думать и читать заблоговременно, то что я собираюсь прочесть ребёнку!
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nina
04.11.2010 19:27:00
Umka391, подумать только, а ведь на её "уронили мишку на пол" выросло множество поколений!
Никогда не задумывалась об этом. Спасибо Таня.
Меня только Чуковский насторожил - с Бармалеем. Мы прочитали эту книгу и убрали ее подальше
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Umka391
04.11.2010 19:33:08
nina, я убрала её подалльше... жестокости много! А как вам Киплинг? У него есть оч. жестокие рассказы, которые ребёнока могут напугать, "Незнайка" тоже попал в мой список, как книга с кучей ругательств!!!!!
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nina
04.11.2010 19:36:55
Umka391, ну ты строга к детской классике!
Кстати, вчера муж привез книги про "Машу и Сашу". Интересные рассказики, читаем с удовольствием, но какие-то уж больно  однообразные
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Umka391
04.11.2010 19:50:12
nina, Нина, сколько твоим детишкам лет? И как их зовут??? Знаешь Саша и Маша расчитана на детей от 2-4(максимум 5 лет) у вас первая часть? Мы фанаты "Саши и Маши", проигрываем все рассказы.
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nina
04.11.2010 20:05:34
Umka391, моим 2,5 и 4,5
Пока начали читать 1ю часть, но заказала все, кроме второй (её не было)
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Umka391
04.11.2010 20:07:01
nina, и детям не понравилось??? А как зовут детишек?
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nina
04.11.2010 20:36:31
Umka391, да нет, понравилось!  И мне понравилось! Но немного однотипные!
Моих детей? Катя и Олег? Ты имеешь в виду подставлять их имена?
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Umka391
04.11.2010 21:17:21
nina, нет, просто не знала как их зовут)))
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